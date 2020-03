Buzz - La mise au point de Karim Benzema sur Olivier Giroud (vidéo)

Karim Benzema a fait une mise au point sur ses réseaux sociaux concernant sa comparaison avec Olivier Giroud, formulée hier soir sur un live instagram. L'attaquant du Real Madrid, vainqueur de 4 Ligue des Champions, s'est notamment comparé à une Formule 1 tandis que Giroud était, selon lui, un karting. Sur une nouvelle vidéo, le Madrilène a confirmé ses propos, en expliquant que cette comparaison était "la vérité tout simplement".

"Le lendemain des lives, c'est comme ça, il y a toujours des petits trucs, les gens deviennent fous. Sur Olivier Giroud, j'ai dit la vérité tout simplement. On n'a pas retenu le fait où je parlais de lui et ce qu'il apportait en équipe de France, on a juste retenu quand j'ai dit que j'étais la F1 et lui le karting. Mais c'est ce que je pense, et c'est la vérité et c'est comme ça. Quand on me compare à R9 (Ronaldo, nldr), c'est lui la F1 et moi le karting. C'est comme ça" a-t-il déclaré.

