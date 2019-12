Buzz - La Real Sociedad envoie Ødegaard en prêt à Man City, mais...

En Espagne, le 28 décembre est l'équivalent du 1er avril en France. Il s'agit du jour des Saint Innocents, et de l'autre côté de la frontière, les Espagnols aussi n'hésitent pas à multiplier les farces. Chaque année, tout le monde se prête au jeu, y compris les clubs de football. La Real Sociedad y a pris part et a donné quelques sueurs froides à certains de ses supporters.

Sur ses réseaux sociaux et son site officiel, le club basque a annoncé le départ en prêt de Martin Ødegaard vers Manchester City. Un véritable faux transfert qui a permis à la Real Sociedad d'en profiter pour adresser un petit tacle aux médias vis à vis du retour annoncé du Norvégien au Real Madrid la saison prochaine, et ce alors que son prêt est censé durer une saison de plus. "Nous sommes obligés de prendre cette décision difficile pour éviter la lourdeur qui nous attendait pendant les six prochains mois depuis certains pôles médiatiques" a ironisé le club.