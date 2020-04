Buzz - La réponse cinglante de Serge Aurier à Jérôme Rothen

Serge Aurier-Jérôme Rothen, partie 2. Hier soir, dans l'After FOOT de RMC, Jérôme Rothen, aujourd'hui consultant, n'y est pas allé de main morte avec le latéral ivoirien. En effet, ce dernier a pointé du doigt les déclas du joueur de Tottenham, qui assure vouloir terminer sa carrière à Paris. Pour Rothen, Aurier se moque du monde puisqu'il a trainé plusieurs casseroles lors de son passage dans la capitale : "Si c’est le club de ton cœur, tu ne fais pas ce que t’as fait. Qu’il arrête de nous vendre du rêve en faisant semblant de dire c’est le club de son cœur. Quand t’y étais, tu n’as pas été exemplaire. C’est fini pour toi" a-t-il lâché, entre autres.

Forcément, la réponse de l'ancien Toulousain ne s'est pas faite attendre et elle est survenue sur Instagram. En story, Aurier a publié une ancienne photo de Rothen avec ce commentaire : "si vous croisez ce mec, dîtes lui de confiner un peu sa bouche sinon je vais dire à Tonton Evra de lui ramener un masque directement". Le Londonien fait référence à un clash entre Evra et Rothen, survenu il y a quelques mois. Quelques minutes plus tard, Aurier a rajouté une couche en trouvant quelques casseroles sur l'ancien gaucher du PSG : "Une balance en plus. Les secrets de vestiaire, mon ami, c'est très très important. Évite de parler de moi, tu as raison j'ai gagné plus de trophées que toi, c'est déjà beaucoup".