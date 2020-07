Buzz - La réponse géniale du Barça sur l'annulation du Ballon d'Or 2020

En raison de la crise sanitaire du coronavirus, le magazine France Football a décidé de ne pas attribuer de Ballon d'Or 2020. Une décision commentée avec humour par le FC Barcelone, club de Lionel Messi, tenant du titre et accessoirement six fois vainqueur de cette distinction : "Nous comprenons. En outre, tout le monde sait qui est le meilleur", a réagi le club catalan, le tout avec une photo de Lionel Messi posant devant ses six Ballons d'Or.

We understand.



