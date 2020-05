Buzz - La statue de Zlatan Ibrahimovic en passe de quitter le parvis du stade de Malmö

Inaugurée en octobre dernier, la statue de Zlatan Ibrahimovic installée sur le parvis du stade de Malmö ne cesse d'être vandalisée, particulièrement depuis le rachat fin novembre par l'attaquant suédois du Milan AC de 23,5% du club de Hammarby, à Stockholm. Coupée aux deux chevilles en janvier dernier, la statue a été enlevée pour réparations et conservée dans un endroit secret. À en croire les informations glanées par le quotidien suédois Sydsvenskan, cette dernière ne sera pas réinstallée au même endroit puisque la ville de Malmö aurait demandé à son club de trouver un lieu plus adéquat et moins risqué pour abriter la réplique du joueur de 38 ans.