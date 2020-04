Buzz - La vidéo pleine d'humour de Chris Waddle !

L'ancienne légende de l'Olympique de Marseille (1989-1992, 140 matches disputés toutes compétitions confondues, 27 buts), Chris Waddle (59 ans), est actuellement confiné outre-Manche pour lutter contre la propagation du coronavirus. Mais le Britannique, à l'image de ses frasques sur le terrain, n'a rien perdu de sa bonne humeur et de sa légendaire joie de vivre.

Dans un message humoristique publié sur les réseaux sociaux, l'ancien ailier, qui a retrouvé sa coupe d'antan, a encouragé tout le monde à respecter les règles de confinement et les gestes barrières. "Salut à tous, j’espère que vous respectez les règles du confinement. Moi, c’est ce que j’ai fait. Et regardez ce qu’il est arrivé !" a posté l'ancien Olympien.

Just a quick message from me #StayHomeSaveLifes pic.twitter.com/wuy10HE93C