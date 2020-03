Buzz - Le nouveau challenge de Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic (vidéo)

Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic se sont lancés un nouveau challenge sur les réseaux sociaux : le #homeskillschallenge. Le but ? Montrer toute l'étendue de sa technique chez soi. On voit notamment le Français enchaîner les jongles avant d'envoyer le ballon dans un panier de basket pour enfant, tandis que le Suédois s'amuse à monter et descendre avec le ballon sur la poitrine. Une vidéo qui pourrait rappeler, aux plus nostalgiques, les débuts de "Joga Bonito", le célèbre spot publicitaire de Nike au début des années 2000.

Pour ne plus manquer les nouvelles vidéos MadeInFOOT : Abonne-toi !