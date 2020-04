Buzz - Le onze de rêve de Houssem Aouar

Sur le site officiel de l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar, le milieu de terrain rhodanien, a dévoilé son onze de rêve. Le joueur de 21 ans a choisi un dispositif tactique en 4-3-3. Marc-André ter Stegen gardera le but de cette équipe ultime. Devant le portier international allemand, Sergio Ramos et Mapou Yanga-Mbiwa formeront la charnière centrale, épaulés dans les couloirs par des latéraux très offensifs : Daniel Alves, à droite, et Ferland Mendy, à gauche.

Xavi, légende du Barça, occupera le poste de sentinelle, entouré par une autre légende du club catalan, Andrés Iniesta, et Zinedine Zidane, ce dernier occupant également le rôle d'entraîneur. La pointe de l'attaque sera attribué à Ronaldo, le Brésilien. Le numéro 9 sera entouré par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui occuperont respectivement les ailes gauche et droite. Houssem Aouar s’est placé sur le banc des remplaçants en compagnie de deux autres Gones, Memphis Depay et Anthony Lopes.