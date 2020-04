Buzz - Le onze de rêve de Jean Lucas

Sur le site officiel de l'Olympique Lyonnais, Jean Lucas, le milieu de terrain rhodanien, a dévoilé son onze de rêve. Le joueur brésilien de 21 ans (11 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but) a opté pour un dispositif tactique en 4-3-3. Anthony Lopes (OL) gardera le but de cette équipe ultime, drivée par Claudio Caçapa, actuel entraîneur adjoint des Gones. Devant le portier international portugais, Sergio Ramos (Real Madrid) et Marcelo (OL) formeront la charnière centrale, épaulés dans les couloirs par des latéraux auriverdes : Rafael (OL), à droite, et Marcelo (Real Madrid), à gauche. Camilo (OL) occupera le poste de sentinelle, entouré par Bruno Guimaraes et... Jean Lucas himself. La pointe de l'attaque sera attribuée à Cristiano Ronaldo (Juventus Turin). La star lusitanienne sera accompagnée par Neymar (PSG) et Lionel Messi (FC Barcelone), qui occuperont respectivement les ailes gauche et droite.

