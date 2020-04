Buzz - Le PSG lance plusieurs tournois FIFA

Pour lutter contre l'ennui et le coronavirus, le PSG et ALL, le sponsor maillot du PSG, ont créé plusieurs tournois hebdomadaires (5, 11, 18, 25 avril) : La FIFA HOME GAMING CUP. Chaque vainqueur remportera de nombreux lots : un match FIFA en direct contre Layvin Kurzawa, Julian Draxler ou Juan Bernat, et un autre match contre le joueur e-sport Daxe. Les deux rencontres seront retransmises sur les médias du club et BeIN Sports.

Mais ce n'est pas tout puisque d'autres lots sont aussi prévus : 2 billets pour un match du PSG en VIP, une rencontre avec le joueur rencontré sur FIFA, un séjour de 2 nuits dans un hôtel à Paris, le transport aérien/train, ainsi que des produits dédicacés.