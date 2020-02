Buzz - Le PSG s'éclate à l'anniversaire de Cavani, Icardi et Di Maria

Angel Di Maria, Edinson Cavani et Mauro Icardi, qui ont respectivement eu 32, 33 et 27 ans durant la semaine écoulée, ont fêté leurs anniversaires ensemble, jeudi soir à Paris. De nombreuses vidéos publiées sur son compte Instagram par Wanda Nara, compagne et agent d'Icardi, permettent de constater que la majeure partie de l'effectif parisien était présente, de Neymar à Kylian Mbappé en passant par Keylor Navas, Ander Herrera, Marquinhos ou Thilo Kehrer.

Quarante-huit heures après la défaite du PSG à Dortmund (2-1, 8e de finale aller de Champions League) et à trois jours de la réception de Bordeaux en championnat (dimanche, 26e journée), les festivités se sont prolongées jusque tard dans la nuit, marquée notamment par une danse endiablée et torses nus du trio Navas-Neymar-Cavani...