Buzz - Le reproche de Filippo Inzaghi à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Renard des surfaces, incroyable finisseur, Filippo Inzaghi était considéré comme l'un des meilleurs attaquants de surface au début des années 2000. L'ancienne grande gloire de l'AC Milan, aujourd'hui entraineur de Benevento, a évoqué les machines Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au cours d'un entretien pour la Gazzetta dello Sport.

"Qu'il devienne un buteur si extraordinaire (Ronaldo), je ne le pensais peut-être pas. Je le porte comme exemple dans mon vestiaire parce que je sais comment il s'entraîne" explique Pipo Inzaghi avant de faire un reproche, sur le ton de l'humour. "Mais je suis un peu en colère contre lui et Messi : à cause d'eux, il semble que Raúl et moi avons marqué peu en coupe d'Europe..." CR7 (128 buts) et Messi (114) ont, en effet, éclipsé les prestations de Raul (71 buts) et Inzaghi (46 buts) en Ligue des Champions.