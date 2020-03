Buzz - Le speaker du RC Lens fait le show malgré le huis clos !

Le RC Lens s'est imposé 1-0 devant Orléans, lundi soir, dans un stade Bollaert à huis clos. Si l'unique but du match a été inscrit sur pénalty par Florian Sotoca, l'autre moment fort de la soirée nous a été offert dans la foulée par le speaker du club nordiste. Malgré l'absence de supporters, ce dernier n'a pas voulu changer ses habitudes et n'a pas manqué de s'égosiller pour annoncer le but de l'ancien montpelliérain. Grâce à ce court succès, le Racing a repris la deuxième place du classement de Ligue 2, à une unité du leader lorientais.

Incroyable séquence au Stade Bollaert grâce au speaker du @RCLens après le but de Florian Sotoca 😭📢 pic.twitter.com/0EmQODacid — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 9, 2020