Buzz - Le top 20 des plus beaux maillots de l'histoire du football (vidéo)

Diego Maradona, Johan Cruyff, Marco van Basten, Rivaldo, Ronaldo, Zinedine Zidane... Les plus beaux maillots de l'histoire ont été portés par les plus grands joueurs de tous les temps. Retour, par ordre chronologique, sur les maillots d'exceptions... Quatre clubs français sont représentés dans ce top 20 : l'AS Saint-Etienne et sa célèbre tunique Manufrance concoctée par Le Coq Sportif (1976-1977), le Paris Saint-Germain avec un maillot (1979-1980) également confectionné par la marque française, l'Olympique de Marseille et ses fameuses trois bandes sur l'épaule qui lui ont permis de grimper sur le toit de l'Europe (1992-1993), et enfin l'AS Monaco avec sa tunique Kappa de la saison 1999-2000. Les Bleus sont, eux aussi, présents dans notre classement. La magnifique tunique de 1979-1980 est plébiscitée, comme le mythique maillot de la Coupe du Monde 1998.