Buzz - Mancini place Ibrahimovic au même niveau que Messi et Cristiano Ronaldo

Entraîneur de Zlatan Ibrahimovic à l’Inter Milan à la fin des années 2000, Roberto Mancini (55 ans) a plus qu'apprécié sa collaboration avec l'attaquant suédois. Dans une interview accordée à Sport Mediaset, l’actuel sélectionneur de l'Italie a placé l'avant-centre scandinave au même niveau que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. "Zlatan restera dans les mémoires comme l’un des meilleurs attaquants de tous les temps. Je l’ai mis au même niveau que Messi et Cristiano Ronaldo. Il a remporté le titre de Champion partout où il est allé, marquant une tonne de buts", a estimé le technicien de la Squadra Azzurra.