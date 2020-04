Buzz - Marco Materazzi dégomme Zlatan Ibrahimovic

Marco Materazzi et Zlatan Ibrahimovic se sont côtoyés trois saisons du côté de l'Inter Milan, enter 2006 et 2009. Pourtant, les deux hommes ne disposent pas d'une excellente relation, comme l'a déclaré le retraité italien au cours d'un live instagram. Le champion du Monde 2006 n'y est d'ailleurs pas allé de main morte au moment d'évoquer le Suédois.

"Je n'ai plus aucune relation avec Ibrahimovic. Au début, on s'entendait bien, mais les choses ont changé quand il a commencé à se dire rancunier à mon égard. C'est un phénomène, mais il n'est pas au niveau des plus grands. Il se prend pour Dieu, mais même en enlevant les meilleurs de l'histoire, il reste des joueurs du même niveau que lui comme Francesco Totti, Thierry Henry ou encore Neymar", a-t-il déclaré, avant de conclure. "Qui est le meilleur entre Totti et Ibrahimovic ? Ça dépend si tu veux remporter une Coupe du monde ou un championnat".