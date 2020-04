Buzz - Memphis Depay tease son prochain morceau de rap (vidéo)

En pleine rééducation après sa rupture des ligaments croisés survenue le 15 décembre dernier, et alors que la saison est en mode pause pour cause de pandémie de coronavirus, Memphis Depay (26 ans) en profite aussi pour se concentrer sur sa seconde passion : le rap. L'attaquant batave de l'Olympique Lyonnais va d'ailleurs, cette semaine, sortir un nouveau morceau, intitulé "Dubai freestyle". Sur ses réseaux sociaux, le numéro 11 rhodanien (9 buts et 2 passes décisives en 13 matches de Ligue 1) a publié une courte vidéo dudit morceau en mode teasing.

Dubai freestyle out next week!!!!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ZAqgRN5s4G — Memphis Depay (@Memphis) April 11, 2020