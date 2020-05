Buzz - Messi-Cristiano Ronaldo : Wenger ne 'sait pas si on reverra des joueurs comme eux'

Interrogé sur les ondes de la radio talkSPORT, Arsène Wenger, l'ancien entraîneur d'Arsenal, s'est confié sur la rivalité opposant Lionel Messi à Cristiano Ronaldo. Le désormais directeur du développement du football à la FIFA estime que la suprématie de l’Argentin et du Portugais allait, malheureusement, bientôt prendre fin.

"Je pense qu’on n’a jamais vu et je ne sais pas si on reverra des joueurs comme lui (Ndlr, Lionel Messi) et CR7, des joueurs qui peuvent absolument tout créer, dans n’importe quelle situation. Mais malgré tout, je pense que leur règne touche à sa fin…", a lancé l'ancien technicien des Gunners à nos confrères d'outre-Manche.