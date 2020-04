Buzz - Mohamed Henni compare Thauvin à Messi, Griezmann lui répond (vidéo)

A l'occasion de son live de 24h organisé dans le but de récolter des fonds pour la Croix Rouge, Antoine Griezmann accueille depuis vendredi après-midi plusieurs personnalités. L'international français a notamment reçu Mohamed Henni, connu pour son franc-parler et ses vidéos de divertissement sur la toile. Lors de son passage sur le live, ce dernier a osé une comparaison entre Florian Thauvin et Lionel Messi, avant de demander l'avis du natif de Mâcon. Nous vous laissons apprécier la réaction du champion du monde 2018 en vidéo.

