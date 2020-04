Coéquipiers en club et en sélection, Neymar et Marquinhos ont été rivaux le temps d'un match sur le mode volta du jeu vidéo FIFA 20. Dans un duel 100% parisien sur le terrain et à la manette, on vous laisse découvrir en vidéo le résultat de ce match.

