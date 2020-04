Neymar (28 ans), la star du Paris Saint-Germain, n'est pas que doué avec la balle au pied. Confiné dans sa grande maison de Mangaratiba, au sud de Rio, l'attaquant brésilien des Rouge-et-Bleu a montré ses talents au piano en reprenant la célèbre chanson "All of me" de John Legend, chanteur et compositeur américain.