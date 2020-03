Buzz - OM : quand Karim Benzema et Mohamed Henni débattent de Valère Germain

Mohamed Henni, supporter marseillais le plus connu de la jeune génération pour ses vidéos mêlant humour et sarcasme autour de l'OM, sur les réseaux sociaux, a échangé avec Karim Benzema sur le cas de sa victime préférée, Valère Germain. "Je vais t'expliquer", débute l'attaquant du Real Madrid. "Il n'est pas nul. À Marseille, il y a beaucoup de pression. Il y a des joueurs qui peuvent et d'autres qui ne peuvent pas jouer avec la pression. Lui, il est sous pression. Pourquoi à Monaco il jouait bien ? Ce n'est pas pareil, il y a un (autre) niveau de pression. Et à Marseille il a bien commencé." Cet échange, lunaire, a été diffusé en direct sur le compte instagram de Karim Benzema.

