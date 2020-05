Buzz - Pour Emery, Neymar peut 'prendre la relève de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo'

Dans un entretien accordé à l'agence de presse espagnole, Unai Emery (48 ans), l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, s'est prononcé sur le récurrent débat Lionel Messi - Cristiano Ronaldo. Pour le technicien basque, l'Argentin du FC Barcelone est "le meilleur footballeur du moment". Mais Neymar, son ancien protégé dans la Capitale, a les qualités nécessaires pour prendre sa succession et devenir le meilleur joueur de la planète. "Je pense qu'il peut prendre la relève de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour être le meilleur joueur du monde, et il a le temps de le faire", a-t-il confié chez nos confrères.

L'ancien technicien du PSG (2016-2018) s'est ensuite souvenu de sa courte collaboration d'une saison (2017-2018) avec l'international brésilien (101 sélections, 61 buts) : "L'année que j'ai passée avec lui a été magnifique, j'ai beaucoup appris en le voyant à chaque séance d'entraînement et lors des matches. Neymar a le foot en lui, il a aussi les facultés pour faire ce qu'il veut sur un terrain", a-t-il lâché.