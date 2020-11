Buzz - Pour Leonardo, Marseille est et reste encore 'la ville du foot' en France

Présent au Parc des Princes ce mardi midi afin de participer à une session de questions-réponses avec des supporters du Paris Saint-Germain, Leonardo, le directeur sportif des Rouge-et-Bleu, n'a éludé aucun sujet. Le dirigeant brésilien s'est notamment attardé sur l'objectif prioritaire de son club depuis le rachat par les qataris en 2011, à savoir remporter la Ligue des Champions.

"Gagner la Ligue des Champions ici, ça serait unique. Parce c’est quelque chose qui s’est construit de Daniel Hechter à aujourd’hui. On parle de cinquante ans, ce n’est pas beaucoup. C’est vrai qu’il y a des hauts et des bas, mais c’est normal", a-t-il confié, et de reconnaître ensuite que Marseille reste "la ville du foot" en France : "Les autres clubs qui ont gagné dans les années 1970, comme l’Inter ou l’Ajax, ont été fondés dans les années 1890. Il y a une culture dans la ville à construire. Paris ça n’a jamais été exactement la ville du foot. C’est toujours Marseille. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que Paris devienne la ville du foot".

L'Auriverde se veut toutefois très optimiste à ce sujet. Selon lui, le Paris Saint-Germain dispose de tous les ingrédients pour franchir un cap en terme de popularité, d'engouement et d'aura : "Pour avoir une grande équipe, tu as besoin d’une grande ville. Et plus grand que Paris, je pense que ça n’existe pas. Tu dois aussi avoir un stade capable d’être la maison de l’équipe, tu dois avoir des bons joueurs. Je pense qu’on a tout ici", a-t-il conclu.