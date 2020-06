Buzz - Quand Ronaldo établit un top 5 et snobe CR7

Voilà une sortie qui ne devrait pas être du goût de Cristiano Ronaldo. Véritable légende du football, et désormais président du club de Valladolid, le Brésilien Ronaldo s'est confié lors d'une interview pour le quotidien espagnol AS et a été prié de donner son top 5 des meilleurs joueurs de la planète. Le double ballon d'or (1997 et 2002) n'a ainsi pas mentionné le joueur de la Juventus, préférant s'attarder sur les qualités du Parisien Kylian Mbappe.

"Lionel Messi, il est bien sûr le numéro 1. Il faudra attendre 20 ou 30 ans pour revoir un talent similaire au sien. J'aime aussi Salah, Hazard, Neymar, que j'adore regarder jouer, et bien sûr Kylian Mbappé. Beaucoup de gens disent qu'il me ressemble, qu'il a beaucoup de vitesse, une bonne finition, des mouvements géniaux, une bonne frappe de balle quel que soit le pied et une foulée incroyable."