Buzz - Rennes : l'anecdote farfelue de Faitout Maouassa

Après avoir réalisé un exercice 2018-2019 de grande qualité avec le Nîmes Olympique, Faitout Maouassa confirme cette saison du côté de Rennes. Lorsqu'il prend son couloir, le latéral gauche des Rouge-Et-Noir est un vrai bulldozer difficile à arrêter. Lors d'une interview pour So Foot, il a d'ailleurs dévoilé une anecdote hilarante sur sa façon de courir.

"C’est vrai que j’ai une façon de courir spéciale. Quand je fais des séances vidéo avec le coach ou le coach adjoint, je le remarque aussi. Je me dis : "Ah ouais, je cours bizarrement..." Quand je cours, on dirait un taureau ou un bison. Je me penche en avant. Je me fais charrier par les gars, ils aiment trop ça. Je vais dire les noms : James Léa-Siliki, Jordan Siebatcheu, Mbaye Niang et Edouard Mendy ! À un degré moindre, Romain Del Castillo. Ils disent que quand je cours, je rentre mon cou. Mais c’est surtout Edouard Mendy qui se moque de ça !" a-t-il déclaré. A Rennes, l'ambiance semble au beau fixe !