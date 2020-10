Buzz - Rudi Garcia aurait aimé être... journaliste sportif

Dans un entretien accordé à The Athletic, Rudi Garcia (56 ans), l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, a confié que s'il n'avait pas été entraîneur, il aurait aimé être journaliste sportif. Le moyen pour lui de vivre de sa passion du football, mais d'une autre manière. "La liberté d'expression est importante, même si parfois, j'en suis victime. Si je n'étais pas devenu entraîneur de football, l'autre possibilité pour moi d'être heureux dans ma vie aurait été d'être journaliste sportif. Vous faites l'un des meilleurs métiers au monde si vous aimez le sport, vous pouvez suivre votre passion", a indiqué le tacticien rhodanien au média anglophone.

Officiant sur les bancs depuis désormais environ 20 ans, le technicien lyonnais, qui a déjà été consultant à la télévision française, s'est exprimé sur l'évolution de ses relations avec la presse : "Il y a plus de médias et il est difficile d’avoir une relation étroite avec les journalistes comme auparavant. Vous ne pouvez pas donner quelque chose à un seul journaliste, car les autres ne sont pas contents après. Il ne reste que la conférence de presse, et c’est totalement différent", a confessé Rudi Garcia et de poursuivre sur les changements de son métier. "Quand j'ai commencé, c'était 70 % de football et de travail avec les joueurs et 30 % de gestion des médias et de l'extérieur. Maintenant, il faut gérer les histoires et les relations avec le propriétaire, le directeur sportif, les médias et les supporters. Nous devons nous adapter, mais nous vivons dans un monde d'immédiateté : gagnez et vous êtes le meilleur, perdez et vous devenez le pire", a-t-il conclu.