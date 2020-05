Buzz - Sur FIFA, Reguilon se lâche complètement sur Tadic

Pour occuper son temps pendant le confinement, Sergio Reguilon joue en streaming aux jeux vidéos et notamment à FIFA 20. Parfois, la réalité rattrape le virtuel et cela offre des scènes hilarantes ! La saison passée, alors qu'il évoluait au Real Madrid, le latéral gauche espagnol et les Merengue s'étaient fait sortir de la Ligue des Champions par l'Ajax Amsterdam, dès les huitièmes de finale. Un homme avait particulièrement fait mal aux madrilènes lors du match retour au Santiago Bernabéu : Dusan Tadic !

Lors d'un ouverture de cartes sur le jeu vidéo, l'Espagnol a obtenu celle de l'attaquant de l'Ajax, ce qui n'a pas manqué de faire réagir le joueur prêté au FC Séville, évidemment avec humour. "Fils de .... ! Il m’a éliminé de la Ligue des Champions la saison passée. Tu m’as jeté de la Champions, Tadic, enfoiré. Je ne vais pas te vendre parce que tu vaux de l’argent, mais je vais t’écarter par fierté" a-t-il déclaré.