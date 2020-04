Buzz - Sur Twitch, Antoine Griezmann défend timidement Olivier Giroud

Dimanche dernier, Karim Benzema a égratigné Olivier Giroud avec une formule désormais célèbre : "On ne confond pas la F1 et le karting". Sur Twitch, ce jeudi, Antoine Griezmann a timidement pris la défense de l'avant-centre des Bleus, auquel il a témoigné son affection, sans toutefois trop se mouiller : "Je ne peux pas répondre à tout ça, c’est se mettre dans les ennuis. J'aime Olivier Giroud et c'est un bon joueur. Il nous a aidés à remporter la Coupe du Monde. C'est important dans la vie", a lancé l'attaquant du Barça au sujet de son homologue de Chelsea et coéquipier en équipe de France.

