Buzz - Thuram confirme : Dugarry était aussi fort que Zidane

Lilian Thuram (48 ans) était invité dans la Team Duga sur les ondes de RMC, l'occasion pour lui de revenir sur une déclaration de Christophe Dugarry, qui avait beaucoup fait parler. Pour rappel, le chroniqueur avait suscité une vague de moqueries après avoir déclaré dans l'émission Le Vestiaire (2017), qu'il avait le même niveau technique que Zinedine Zidane à leurs débuts. Mais Thuram a tenu à "faire passer un message" à ceux "qui le prennent pour un con quand il dit que techniquement, il était aussi fort que Zizou : mais c’est la réalité !"

Le champion du monde 98 revient sur le niveau de son ancien coéquipier, "je peux vous avouer que Duga, quand il était jeune, il était trop fort". Il livre ensuite une petite anecdote, "écoutez-moi bien. Vous ne vous rendez pas compte. Je me souviens d’un match contre la Roma. Et même contre Monaco. Les mecs disaient : 'c’est qui lui ?' Par contre, Dugarry, il a toujours été limite. Les mecs lui disaient 'oh jeune, calme-toi'. Et il répondait 'oh, tu t’appelles comment toi ?' (rires)". Le défenseur le plus capé de l'histoire des Bleus en est convaincu, "franchement Duga, il était trop fort c'est la vérité".