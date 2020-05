Buzz - Un ancien joueur du Real Madrid arrêté pour trafic de stupéfiants

Ancien joueur du Real Madrid et du Toulouse FC au début du XXIème siècle, Edwin Congo (43 ans) a été arrêté ce mardi dans le cadre d'une affaire liée au trafic de stupéfiants. Le quotidien madrilène AS rapporte que l'ancien attaquant colombien a été interrogé au sujet de trafiquants de cocaïne avec lesquels il a été en contact par le passé. Il aurait ensuite été relâché. Dénoncé par un trafiquant, Edwin Congo aurait assuré ne plus fréquenter les personnes arrêtées. Enfin, il aurait également accepté de collaborer avec la brigade des stupéfiants.