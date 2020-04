Buzz - Un spécialiste rap juge le nouveau morceau de Memphis Depay

Samedi après-midi, Memphis Depay (26 ans, 13 matches disputés en Ligue 1 cette saison, 9 buts et 2 passes décisives) a sorti son nouveau morceau de rap, intitulé "Dubai freestyle", accompagné d'un clip. Invité par le quotidien L'Équipe à juger le style musical de l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, Mehdi Maïzi, journaliste spécialisé dans le rap et accessoirement animateur de l'émission "Rap Jeu", s'est prêté au jeu sans langue de bois. Ce dernier estime que le Batave (52 sélections avec les Oranje, 9 buts) concocte du rap "très générique".

"Le dernier morceau qu'il a sorti, et ça vaut pour les précédents aussi, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas spécialement bon non plus ! On est vraiment dans du rap très générique. Tout le monde sait rapper maintenant. Depay est dans cette catégorie. Je pense qu'il aime sincèrement ça, et il sait rapper. Il sait faire des morceaux de rap. Il sait plus ou moins écrire, donc il fait des morceaux qui tiennent la route. Mais il n'y a rien d'original ou d'exceptionnel. Aussi bien visuellement que musicalement. Il n'y a pas de style Depay, en gros", a-t-il confié chez nos confrères.