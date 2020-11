Buzz - Usain Bolt encense Cristiano Ronaldo

L'ancien sprinteur (maintenant à la retraite) Usain Bolt a tenté une reconversion dans le football, en vain. Toujours passionné, le Jamaïcain a tenu à encenser les qualités athlétiques de l'attaquant de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo (35 ans).

"Un sprint entre Cristiano Ronaldo et moi ? Cristiano gagnerait en toute sécurité. Parce qu'il est toujours actif. Il travaille dur tous les jours. Et pour moi, c'est un super athlète. Il est toujours au sommet de son sport. Il travaille très dur et est toujours concentré. Je pense qu'en ce moment, il serait plus rapide que moi", a confié Bolt lors d'un entretien accordé au quotidien madrilène Marca.