Buzz - Zlatan Ibrahimovic fan de la série 'The Last Dance' sur Michael Jordan

Sur Twitter, Zlatan Ibrahimovic a tenu à féliciter Netflix pour sa série sur Michael Jordan baptisée The Last Dance. Le documentaire sportif retrace notamment la dernière saison de la plus grande gloire du basket américain à travers divers épisodes. "Content de regarder The Last Dance. Maintenant, vous voyez comment c'est de jouer avec un gagnant. Soit vous l'aimez soit vous ne l'aimez pas. Si vous ne l'aimez pas et bien ne jouez pas" a-t-il déclaré.

Nice to see The Last Dance.

Now you see how it is to play with a Winner.

Either you like it or not.

If not then dont play the game. pic.twitter.com/w2gDvuM4gY