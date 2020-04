C1/C3 - L'UEFA menace d'exclure certains clubs en cas de gel des classements

Alors que le conseil d'administration de la Pro-League a voté hier pour une annulation de la fin de saison du championnat belge et un gel du classement, qui offrirait le sacre au FC Bruges, l'UEFA a réagi en envoyant une lettre aux dirigeants des ligues européennes, dévoilé par l'agence de presse AP. Ce courrier, signé conjointement avec l'ECA (l'association des clubs européens), rappelle que les qualifications pour les prochaines compétitions européennes de clubs doivent être obtenues à l'issue d'une saison complète. "Nous sommes convaincus que le football pourra redémarrer dans les mois à venir - avec des conditions qui seront dictées par les autorités publiques - et pensons que toute décision d'abandonner les compétitions nationales est, à ce stade, prématurée et non justifiée", écrit Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, qui s'est fixé comme priorité de terminer tous les championnats avant début août.

Un message à peine voilé à la ligue belge, qui se transforme presque en menace. "Étant donné que la participation aux compétitions interclubs de l'UEFA est déterminée par le résultat sportif obtenu à l'issue d'une compétition nationale complète, une résiliation prématurée jetterait des doutes sur le respect de cette condition", souligne le courrier. "L'UEFA se réserve le droit d'évaluer le droit des clubs à être admis aux compétitions interclubs de l'UEFA 2020/21, conformément aux règlements de compétition applicables. Nous savons à quel point vous partagez avec nous les valeurs fondamentales de notre sport et nous sentons votre soutien dans notre mission de protéger l'intégrité de ses compétitions." Nos voisins sont prévenus.