C1/C3 - Vers des compétitions accélérées en août ?

Alors que la crise liée au coronavirus continue de paralyser le monde du football, les différentes instances européennes continuent de développer et d'imaginer différents scénarios de sortie de crise. Ainsi, l'UEFA a récemment démenti l'existence d'une date limite pour terminer l'actuel exercice de Ligue des Champions et celui de Ligue Europa, et aurait comme souhait de modifier le mode de déroulement de ces compétitions afin de les mener à terme.

Selon nos confrères Espagnols de la Cadena SER, la direction de l'UEFA aurait mis en place avec l'aide de l'ECA (l'Association européenne des clubs), un calendrier où, une fois les huitièmes de finales restants disputés, la totalité des matchs de LDC et L.Europa serait joué en l'espace de deux semaines. Les rencontres seraient ainsi disputés sur terrain neutre, à huis clos et sans match retour. Le média espagnol explique aussi que les joueurs concernés par ce marathon auraient ensuite le droit à trois semaines de vacances, avant une reprise de la compétition courant septembre. Reste à savoir si ce calendrier hypothétique souhaité par l'UEFA sera réalisable dans les prochains mois, en espérant la fin de la crise sanitaire.