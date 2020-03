Caen - Dupraz dézingue ses joueurs

Malgré l'ouverture du score, le Stade Malherbe Caen s'est incliné à Châteauroux vendredi soir (2-1) lors de la 28ème journée de Ligue 2. A la suite de cette défaite en terre berrichonne, Pascal Dupraz a fustigé l'attitude de ses joueurs. "Sur le premier but, c'est impensable qu'un joueur puisse se retrouver seul à centrer. Le foot pro est un sport de rigueur. Les footballeurs du Stade Malherbe Caen, dont je suis le coach, ont failli" a commencé l'entraîneur caennais dans des propos relayés par Ouest-France.

Bien décidé à ne pas prendre de pincettes, il a poursuivi : "on aurait dû gagner ce match. Quand on doit le mettre au fond, comme le petit Gioacchini qui est préoccupé par sa sélection nationale plutôt que mettre le ballon au fond... Plutôt que de faire 2-0, on permet à Châteauroux d'égaliser. Les arrières latéraux ? Ils n'aiment pas défendre. Il faut, alors, jouer attaquant, sinon c'est une usurpation de poste". Puis l'entraîneur caennais a conclu avec une dernière salve, pas la moins appuyée. "La pédagogie est essentielle. Là je le fais par vous. Certains diront qu'il ne faut pas le faire comme ça mais j'avais envie de le faire ainsi. C'est une saison où on n'a pas envie de vivre de belles choses, mais des situations mièvres. C'est une belle équipe de mièvres". En janvier dernier, Dupraz avait déjà fustigé son groupe.