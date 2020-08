Caen - Olivier Pickeu nouveau président

Trente ans après avoir démarré sa carrière au Stade Malherbe de Caen, Olivier Pickeu revient en Normandie, mais dans un tout nouveau rôle. En effet, comme le révèle L'Equipe, l'ancien directeur sportif d'Angers va devenir aujourd'hui le président du club.

Sous la propriété de Oaktree (80 %) et Capton (20 %), le SMC voit donc Pickeu, licencié à son plus grand damne du SCO, succéder à Fabrice Clément nominé il y a un an. L'intéressé n'a mis que très peu de temps à accepter la proposition caennaise. Nouveau défi pour un homme meurtri en avril à la suite de son départ du Maine-et-Loire pour faute grave.