CAF - Les trois finalistes pour le titre de meilleur joueur africain de l’année

Les trois finalistes pour le titre de meilleur joueur africain de l’année 2019 viennent d'être dévoilés par la Confédération Africaine de Football (CAF). Trois attaquants évoluant en Premier League se disputeront cette distinction honorifique : Mohamed Salah (Liverpool), Sadio Mané (Liverpool) et Riyad Mahrez (Manchester City). Les résultats seront connus le 7 janvier prochain.

