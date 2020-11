CAN 2021 - Le Cameroun domine largement le Mozambique

Dans le cadre de la 3ème journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2021, le Cameroun s'est tranquillement imposé (4-1) à domicile face au Mozambique. Vincent Aboubakar s'est offert un doublé (38ème et 47ème) avant que Zambo-Anguissa (58ème) n'inscrive le troisième but. Après la réduction du score de Cumbane (74ème), l'ancien lyonnais et marseillais N'jié est venu terminer le spectacle. Avec cette victoire, les Lions indomptables sont premier du groupe F avec 7 points.