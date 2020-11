CAN 2021 - Le Gabon gagne face à la Gambie

Le Gabon a fait respecter la hiérarchie lors de cette 3ème journée de qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2021. Opposés à la Gambie, les Panthères se sont imposés (2-1) grâce à des buts des deux stars locales Denis Bouanga (6ème) et Pierre-Emerick Aubameyang (55ème). Jobe a inscrit le but gambien en fin de match, sans grande conséquence. Avec cette victoire, le Gabon est leader de son groupe avec 7 points au compteur.