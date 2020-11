CAN 2021 - Le Ghana rate la qualification, la Côte d'Ivoire accrochée

Ce mardi après-midi, à l'occasion de la 4ème journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021, la Côte d'Ivoire a été accrochée sur la pelouse de Madagascar (1-1). Dans cette partie, les Éléphants avaient pourtant ouvert la marque rapidement, sur un penalty inscrit par Franck Kessié (15ème). Mais les Zébus, accrocheurs, sont parvenus à recoller par Ibrahim Amada (51ème). Avec ce résultat de parité, la Côte d'Ivoire (7 points) conserve la tête du groupe K, mais uniquement grâce à une meilleure différence de buts particulière que son adversaire du jour (7 points), qui peut toujours espérer une qualification pour le tournoi final.

De son côté, le Ghana a chuté sur la pelouse du Soudan (1-0). Les Black Stars, qui pouvaient se qualifier en cas de résultat nul, ont craqué dans le temps additionnel, encaissant une réalisation signée Mohamed Abdel Rahman (90ème+2). Conséquence : les Soudanais, suite à ce succès étriqué mais capital, sont toujours troisièmes du groupe C (6 points), mais à trois longueurs désormais du Ghana (1er, 9 points) et de l’Afrique du Sud (2ème, 9 points) avant les 5ème et 6ème journées prévues en mars 2021. Dans les autres rencontres de l'après-midi, le Lesotho et le Bénin se sont neutralisés (0-0), comme le Rwanda et le Cap-Vert (0-0).