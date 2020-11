CAN 2021 - Le Maroc presque qualifié !

Dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021, le Maroc a fait un grand pas vers la qualification après sa victoire contre la République Centrafricaine (2-0). En effet, grâce à des buts de Ziyech (39e) et El Arabi (90e +1), les Lions de l'Atlas ne sont plus qu'à un point de la qualification. Les Marocains sont leaders du groupe E (10 points).