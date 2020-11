CAN 2021 - Le Sénégal domine la Guinée-Buissau

Dans le groupe I, les finalistes de la dernière compétition, le Sénégal, étaient sur deux victoires consécutives après deux rencontres contre le Congo et l'Eswatini. Pour ce 3e match, ils recevaient la Guinée-Bissau, une occasion de déjà prendre le large dans ce groupe. Et les Lions de la Teranga ont eu quelques difficultés à se montrer vraiment dangereux dans la première mi-temps et ont eu besoin d'un penalty pour ouvrir le score grâce au joueur de Liverpool, Sadio Mané (1-0, 44e). Un deuxième but de Nguette (74e), rentré en jeu peu avant, scellait la victoire de l'équipe d'Aliou Cissé, qui a pris 9 points sur 9 possibles dans ces éliminatoires, leur donnant la 1e place du groupe.