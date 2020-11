CAN 2021 - Le Sénégal se qualifie pour la phase de poules grâce à Sadio Mané

Le Sénégal valide déjà son ticket pour la phase de poules de la CAN 2021, qui se déroulera en janvier 2022 au Cameroun. En effet, les Lions de la Téranga avaient besoin de faire un résultat en Guinée Bissau, troisième de la poule, pour valider son ticket, et ils n'ont pas tremblé ! Si les hommes d'Aliou Cissé ont eu le plus grand mal à trouver la faille, malgré la présence de Boulaye Dia (à la place d'Habib Diallo) au coup d'envoi. Finalement, Sadio Mané, dans les dix dernières minutes, a délivré les siens pour les guider vers la victoire (82ème). De quoi offrir une quatrième victoire consécutive au Sénégal, et donc la qualification pour la phase de poules de la CAN.