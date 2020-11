CAN 2021 - Le Zimbabwe arrache le nul face à l'Algérie

Sous une chaleur étouffante (30 degrés), l'Algérie n'a pas réussi à venir à bout du Zimbabwe (2-2). Les Fennecs ont pourtant cru faire le plus dur en ouvrant la marque dès la 34ème minute par l'intermédiaire d'Andy Delort. L'attaquant du MHSC marque de la tête son premier but en match officiel avec la sélection sur un superbe centre de Halaimia (34ème). Quatre minutes plus tard, Riyad Mahrez s'offre un but stratosphérique et offre deux buts d'avance à ses coéquipiers (38ème).

Mais les Zimbabwéens ont de la ressource et vont réduire la marque juste avant la pause, sur un coup-franc majestueux de Musona (43ème). Avant ce coup de canon, il avait déjà touché une fois la barre transversale sur un autre coup de pied arrêté. En deuxième période, les Fennecs de Mehdi Abeid et de Djamel Benlamri, tous deux titulaires, ont baissé le pied et se sont fait surprendre par un but de Dube en fin de match (82ème). Le joueur de l'OL Tino Kadewere était, lui aussi, titulaire en attaque mais plutôt discret. Bonne nouvelle pour l'Algérie, ce nul est suffisant pour valider sa place en phase de poules de la CAN 2021.