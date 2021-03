Canet Roussillon - La réaction à chaud de l'entraineur

Après l'exploit face à l'Olympique de Marseille en Coupe de France (2-1), l'entraineur de Canet-Roussillon Farid Fouzari (club de National 2) a analysé cette victoire en conférence de presse.

"On a su élever notre niveau de jeu. J'ai vu des mouvements, du jeu, on a bien défendu, on a couru. Dans la causerie, c'était des aspects qu'on a soutenu. Donc, à partir de ce moment-là, sur 10 matchs on peut en gagner 1, et aujourd'hui ça a été fait, face à une belle équipe. Mis à part Mandanda et Thauvin, on a vu tout leur effectif. C'est une belle performance, ça nous ouvre de belles perspectives", a confié le coach du petit poucet.