Canet Roussillon - Le héros Jérémy Posteraro aimerait "bien prendre le Paris Saint-Germain"

Véritable héros du Canet Roussillon FC hier lors de la victoire contre l'Olympique de Marseille en Coupe de France (2-1), Jérémy Posteraro (30 ans) s'est exprimé au micro d'Eurosport. Auteur d'un but et une passe décisive, il a d'abord expliqué son magnifique coup franc, avant de s'attarder sur le deuxième but. "C'est vrai qu'il est pas mal. De temps en temps, je le tente à l'entrainement et ce soir j'ai eu de la chance, elle a fini au fond", a-t-il expliqué, avant de poursuivre.

"Je récupère un peu le ballon, je vois l'appel de Yohan (Bai), je sais qu'il va très vite. Il me fait un bel appel dans la profondeur et dès que je le vois je n'hésite pas et je lui mets de suite. Il la pique un peu et c'est magnifique.» Un exploit à la saveur particulière pour Jérémy Posteraro, qui a ensuite révélé être supporter... de l'OM. «La plupart des joueurs de l'équipe sont supporters de l'OM, moi aussi. Je suis un peu déçu pour eux mais bon quand on est sur le terrain il n'y a plus de supporter. On a donné le maximum, sur un match tout est possible", a avancé le milieu. Quand on lui demande quelle équipe il veut affronter au prochain tour, il a annoncé qu'il aimerait "bien prendre le Paris Saint-Germain".