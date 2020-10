Carabao Cup - Arsenal élimine Liverpool, Brentford et Stoke se qualifient

On connaît désormais les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Carabao Cup. Après Tottenham, Newcastle, Manchester City, Everton, Manchester United, ce sont Arsenal, Brentford et Stoke City qui passent les huitièmes de finale. Avec deux équipes remaniées et au bout d'un match qui a accouché d'un 0-0, Arsenal et Liverpool se sont départagés aux tirs aux buts. Et à ce petit jeu là, ce sont les Gunners qui sont sortis vainqueurs. Les londoniens peuvent remercier leur gardien allemand Bernd Leno qui a repoussé les tentatives d'Origi et Wilson.

Plus tôt dans la soirée, Stoke City a éliminé Aston Villa (0-1) grâce à un but de Vokes en première période. Dans un remake de la finale des playoffs d'ascension à la Premier League, Brentford a pris sa revanche en infligeant un 3-0 à Fulham. Forss avait ouvert le score et Benrahma était venu s'offrir un doublé.