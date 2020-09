Carabao Cup - Leeds sorti par une D3 !

Quatre jours après avoir frôlé l'exploit face à Liverpool, en Premier League (défaite 4-3), Leeds s'est fait sortir dès son entrée en lice dans la Carabao Cup, en s'inclinant mercredi face à Hull City, pensionnaire de troisième division, au 2e tour. L'équipe de Marcelo Bielsa avait su égaliser en toute fin de match à 1-1, mais s'est faite éliminer aux tirs au but (8-9). Fulham, Everton et West Bromwich ont, eux, obtenu leurs tickets pour le 3e tour.

FULL TIME: #LUFC lose 9-8 on penalties in this evening's Carabao Cup clash with Hull City at Elland Road